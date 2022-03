Governo federal diminui burocracia para situações de emergência

Oficio da prefeitura * Notificação Preliminar de Desastre (Nopred) * Avaliação de Danos Declaração Pluviométrica Declarações Orçamentos Fotografias Relação das residências danificadas/destruídas Croqui das estradas danificadas/destruídas Mapas e croquis das áreas afetadas Cópia do decreto de criação da Defesa Civil Municipal Cópia da portaria designando membros do COMDEC Reportagens de jornais * Decreto Municipal * Plano de Trabalho

O período de espera de verba federal para municípios em situação de emergência deve ser diminuído. O motivo é o decreto assinado pelo governo federal em novembro de 2008 que reduz a apresentação de 14 para quatro documentos e já está sendo aplicado para os Estados que sofreram com as enchentes no último mês.No Rio Grande do Norte, os municípios do Vale do Açu estão em fase de conclusão de relatórios. O coordenador estadual de Defesa Civil, Carlos Alberto, explica que a redução será benéfica.“O decreto 6.663 exclui a homologação estadual e recolhimento federal, ficando apenas a notificação preliminar de desastre (Nopred), o formulário de avaliação de Danos (Avadan), o Plano de Trabalho e o decreto de situação de emergência”, diz.A retirada da homologação estadual, que demorava 15 dias para ser finalizada, e do reconhecimento federal, com trâmite avaliado em seis meses, diminuirão o tempo de espera dos municípios.A inclusão do plano de trabalho, com planejamento em cada município, agilizará o processo.Antes, o relatório de preenchimento tinha 30 páginas e agora tem somente quatro.Segundo Carlos Alberto, a rapidez no envio das informações para Brasília, que agora tem prazo de 30 dias a contar da data do desastre, agiliza o trâmite financeiro.“Os documentos são enviados diretamente para a Secretaria Nacional de Defesa Civil e são avaliados pelo Ministério da Integração”, justifica.O coordenador afirma que os prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Norte no mês passado devem ser solucionados ainda esse mês.Abaixo a lista de documentos pedidos antes e em negrito, os obrigatórios.