Burocracia dificulta distribuição de próteses e órteses no RN desde 2006

Artur Dantas

A denúncia partiu de Luciano Cotrim, residente em Natal desde 2008 e que aguarda desde maio do mesmo ano a doação de duas próteses bilaterais Pirogof para as pernas. Segundo ele, todos os meses a Sesap recebe o equivalente a R$ 143 mil provenientes de recursos federais para a compra de próteses e órteses. No entanto, os trâmites envolvendo a licitação estão paralisados há mais de dois anos.

A informação foi repassada para Cotrim mediante o primeiro contato com o CRI. Segundo ele, a suspensão da distribuição das próteses vem atingindo centenas de deficientes de toda a parte do Estado. A justificativa dada pelo CRI/ CRA foi a de que o centro não tem autonomia financeira para a compra dos equipamentos.

No caso, a responsabilidade recai sobre a Sesap, encarregada da compra das próteses. "Acho errado o CRI/CRA não ter autonomia, porque são eles que fazem o nosso cadastro", disse Luciano. Ainda pesa sobre o centro de reabilitação a falta de estrutura básica e a presença de ortopedistas para a realização de exames e expedição de atestados.

Depois de inúmeros contatos com o centro, Luciano comentou a situação. "Eles não dão nenhuma estimativa com relação ao prazo para a entrega das próteses. Eles estão adotando a política do silêncio. Não dizem nada, não respondem os e-mails, não dão mais informações", desabafa.

Luciano acionou a Justiça para tentar solucionar a questão. Entrou com ação individual na 5ª Vara da Fazenda Pública e teve deferido, pelo juiz Luiz Alberto Dantas Filho, o processo de antecipação de tutela, no qual fosse providenciada a prótese sob pena de responsabilidade pela omissão, inclusive com multa diária no valor de R$ 1.000 (mil reais) em caso de descumprimento. O prazo estabelecido para a notificação foi de dez dias.

O documento foi encaminho ao secretário Estadual de Saúde, George Antunes, mas de acordo com o processo verificado no Tribunal de Justiça do RN, a liminar foi descumprida. Em um novo contato com o Ministério Público, Luciano juntou petição alegando o descumprimento e a aplicação da multa diária. O processo pode ser consultado no site do Tribunal de Justiça do RN através do número 001.08.038911-3.

Ainda de acordo com o documento, caso a liminar não seja cumprida, a pena poderá repercutir sobre o próprio secretário de Saúde, conforme o trecho do processo. "Nesse contexto, urge a necessidade real de serem tomadas medidas enérgicas, capazes de repercutir, inclusive, sobre o próprio agente público ao qual a ordem judicial é dirigida, sob pena de, em assim não sendo, tornar-se ineficaz o único Poder capaz de garantir ao cidadão, de forma concreta, os seus direitos".

"Antes de fazer meu cadastro no CRI/CRA, conversei pessoalmente com a governadora Wilma de Faria para que ele me ajudasse. Fiz meu cadastro no centro de reabilitação, mas não fui atendido. Passei pela Justiça e apelei até para a Presidência da República, através do Ministério da Saúde", contou Luciano.

tentou contato com a diretora do CRI, Patrícia Queiroz, mas foi informado que somente na manha da terça-feira (17), ela pode ser encontrada na unidade.

Luciano de Souza Cotrim é pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e é portador de deficiência, necessitando de duas próteses bilaterais Pirogof para retomar rotina. Hoje, ele mora em um apartamento alugado, precisando vencer um lance de escada para resolver outros problemas.As próteses atuais têm mais de dois anos e estão quebradas, o que dificulta ainda maisa locomoção. Luciano é natural de Brasília e conseguiu as próteses através de um centro de reabilitação da cidade. "Até na Paraíba, estado equivalente ao Rio Grande do Norte, os deficientes são melhores assistidos", disse.

O RN é o segundo estado brasileiro em número de portadores de deficiência, com 17,4% da população. A Paraíba aparece em primeiro com cerca de 19% da população com algum tipo de necessidade especial.

Luciano fez outra denúncia envolvendo órgãos públicos do Rio Grande do Norte. Uma lei prevê a gratuidade apenas para portadores de deficiência que apresentam uma pensão de até um salário mínimo. "Isso é um absurdo. Eu ganho um salário e meio, mas não tenho muitas condições. Nem uma geladeira eu tenho aqui onde moro", revelou.