ABC/UnP/Art&C decide hoje à noite vaga para a semifinal do Circuito NE

O jogo decisivo está marcado para às 20h, no ginásio do Sagrada Família. O ingresso vai custar R$ 5,00.Apesar de jogar pelo empate, o técnico Daniel Júnior disse que o objetivo do grupo é vencer o Capela e classificar-se com 100% de aproveitamento.``Será um jogo duro, o adversário é forte, mas nossa meta é conquistar os três pontos, mesmo com a vantagem do empate´´, disse Daniel que deverá manter a mesma formação do jogo de estréia contra o Tigres-PE, na vitória por 3 a 2.Na relação dos 12 atletas, apenas duas novidades. Saem Antônio Carlos e Preto para as entradas de Igor e Maycon.Os relacionados para o confronto classificatório são: Matheus, Ricardo, Rafael Negão, Rafinha, Dentinho, Anderson, Betinho, Léo Rumennigue, Igor, Maycon, Serginho e Walber.Pelo Grupo B, o Moita Bonita venceu a Faculadade Mauricio de Nassau e assegurou o primeiro lugar, com seis pontos. A definição da segunda vaga será na preliminar entre Aracati e Mauricio de Nassau.