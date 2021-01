Simão e Ricardinho estão fora do jogo contra Atlético/PR

Vlademir Alexandre Simão ainda pertence ao Atlético/PR.

Mesmo tendo vindo do Atlético/PR, Erandir não manteve o vínculo com o clube de Curitiba. O atleta rescindiu o contrato e veio para o ABC. Simão e Ricardinho, no entanto, estão no Mais Querido por empréstimo até o fim do ano.Quem também estará fora da partida é o atacante Paulinho Macaíba, expulso contra o Fast, e o lateral-esquerdo Beto, que não pode atuar pelo ABC pór já ter defendido o Tupi na competição.O atacante Valdir Papel ainda não está regularizado na CBF para atuar no domingo (22) contra o Potyguar de Currais Novos, no Frasqueirão. O atleta já rescindiu o contrato com o Bragantino, seu ex-clube, e aguarda a inscrição. A diretoria tenta apressar o trâmite burocrático para conseguir a regularização ainda nesta sexta-feira (20).