É possível se prevenir do rotavírus

O vírus considerado um dos maiores causadores da diarréia grave em todo o mundo, que atinge, sobretudo, crianças menores de cinco anos. É também responsável por ocasionar surtos de rotavirose em escolas, berçários, creches e hospitais.Doença caracterizada por provocar diarréia aguda na vítima e que resulta em até 900 mil mortes por ano em todo o mundo. Nos seres humanos é causada pelos rotavírus A, B e C.O aumento do número de evacuações, até 20 por dia, em que as fezes se apresentam com pouca consistência, moles ou amolecidas, ou até mesmo líquidas. Em alguns casos pode ocorrer a presença de muco ou sangue.A doença também atinge os adultos, porém nestes casos costuma apresentar somente sintomas moderados. Nos idosos, pode ser tão grave quanto nas crianças.O intervalo entre a contaminação e o aparecimento da doença varia de um a três dias.Quando se trata de um caso leve, os principais sintomas dessa infecção são diarréia abundante, vômitos, febre alta e, com frequência, dores abdominais. Porém há também casos assintomáticos.Sim. A doença pode evoluir para quadros graves, com desidratação, febre intensa e vômito constante, inclusive levando ao óbito se a desidratação não for tratada de forma precoce e adequada.Os casos de agravamento geralmente atingem crianças entre 3 e 35 meses de idade e aquelas debilitadas, seja por falta de amamentação, ou mesmo carências nutricionais, ou ainda as que sofrem de deficiências imunológicas.Geralmente a diarréia, os vômitos, a febre e as dores abdominais permanecem entre cinco e sete dias. Em caso de complicações, porém, esse tempo dependerá do tratamento.A transmissão pode ocorrer através do contato com secreções respiratórias do doente, ou via fecal-oral, ou seja, o doente elimina uma grande quantidade de rotavírus em suas fezes e contamina outras pessoas através de fômites (objetos capazes de absorver e transportar os vírus de um indivíduo a outro, como sapatos, roupas, brinquedos etc) levados à boca pelas crianças. Água e alimentos contaminados também podem ser fontes de transmissãoA excreção do vírus se intensifica no 3º e 4º dias após o surgimento dos primeiros sintomas, mas os rotavírus podem ser encontrados nas fezes de pacientes mesmo após o fim da diarréia.Primeiro é importante que haja orientação de um profissional da área da saúde e a automedicação deve ser evitada. O tratamento inclui o aumento do consumo de líquidos (água, chás, sucos, água de coco e soro caseiro), com o objetivo de evitar a desidratação e as complicações decorrentes do agravamento do quadro. Os casos mais graves exigem internação hospitalar, daí a importância de procurar o serviço de saúde antes da piora da doença.Não se recomenda o uso de medicamentos como os antidiarréicos, porém o Brasil se tornou, no ano passado, o primeiro país a contar com um remédio específico para o tratamento da doença, que no entanto só deve ser administrado com orientação médica.A alimentação não deve ser interrompida e porções pequenas devem ser oferecidas às crianças, com intervalos menores entre as refeições. O bebê que ainda mama deve ser amamentado com maior frequência.É preciso manter uma série de hábitos de higiene pessoal e doméstica, lavar as mãos sempre antes e depois de utilizar o banheiro, trocar as fraldas das crianças e evitar o manuseio de objetos sujos, ou de alimentos com as mãos sujas. É importante incentivar a amamentação, como forma de fortalecer o sistema imunológico dos bebês, e administrar a vacina contra rotavirus em crianças menores de 6 meses. Fundamental também é lavar e desinfetar superfícies e utensílios utilizados na preparação de alimentos, evitar que os cozidos entrem em contato com os alimentos crus, bem como ingerir apenas água filtrada ou tratada. Não se deve ingerir água de riachos, rios ou poços com risco de contaminação e é preciso dar destino adequado ao lixo e dejetos.Estudos apontam a presença de casos tanto em países tropicais, quanto de clima temperado. Nesses últimos costumam surgir sazonalmente, através de epidemias nos meses frios, enquanto nos primeiros manifestam-se de forma mais contínua, endêmica.Primeiramente a notificação dos serviços de saúde pública, para que se encaminhe ao serviço de vigilância epidemiológica, seja municipal ou estadual, para serem tomadas as medidas de controle e de identificação do agente etiológico.Os surtos de diarréia por rotavírus necessitam ser investigados minuciosamente quanto à sua origem, se em domicílio, creches, escolas, hospitais, problemas ambientais, ou na comunidade, para se conhecer as possíveis causas e fatores de transmissão e para que as medidas mais eficazes de controle e prevenção possam ser adotadas o mais precocemente possível.Estimular, através de campanhas, as práticas higiênicas e a destinação adequada dos dejetos e do esgoto, inclusive garantindo a infraestrutura de saneamento básico para a população. Sem contar, é claro a oferta de uma rede pública de saúde que permita identificar e tratar rapidamente dos casos.O aleitamento materno tem fundamental importância por conta dos altos níveis de anticorpos que garante às crianças amamentadas.