Fotos: Elpídio Júnior

Pato ao molho de laranja para adoçar o paladar

2 quilos de pato

2 cebolas médias picadas

2 pimentões médios picados (vermelho ou verde)

4 tomates picados

1 cabeça de alho

Sal a gosto

Pimenta a gosto

200 ml de vinho tinto

300 ml de suco de laranja

2 colheres de amido de milho

Cozinhe o pato por trinta minutos com sal e pimenta a gosto e reserve. Em outro recipiente, refogue com azeite a cebola, o pimentão, o tomate, o alho, o sal, a pimenta e coloque o pato. Depois de dourar os ingredientes, acrescente o molho composto por 200 ml de vinho tinto, 300 ml de suco de laranja, 100 ml de soyo e salsinha.O toque final é dado pela mistura de 2 colheres de amido de milho para engrossar o molho, que se assemelha a um molho madeira. A receita pode ser servida com arroz branco ou arroz com brócolis, batata cozida com salsinha e um bom vinho tinto.