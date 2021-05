Baraúnas, com Miluir Macedo, muda para pegar o Potyguar O técnico, recém-chegado do rival Potiguar de Mossoró, está buscando uma nova formação paa o "Leão do Oeste".

Mal chegou ao Baraúnas, o técnico Miluir Macedo - que até bem recentemente estava no rival Potiguar de Mossoró - já começa a mexer em várias peças do plantel, e inclusive promovendo surpresas, de olho no confronto de logo mais contra o Potyguar em pleno estádio Leonardo Nogueira.



Para começo, o lateral esquerdo Leo Marinho - afastado desde fins de fevereiro por questões disciplinares - foi reintegrado de vez, substituindo Mercinho (recolhido ao Departamento Médico); o "Plano B", se for o caso, é Rodrigo. Na direita, Magno tambpem está no DM - e assim Adriano assumiu a posição. Na zaga, Índio está de volta depois de cumprir suspensão.



No meio-campo, da formação anterior só escapou Everton, que agora atuará ao lado de Josicley, Douglas e Ely Thadeu (com os dois últimos mais atirados ao ataque). Falando no ataque, Robertinho deve ficar por lá, a dúvida é quem completará a dupla - Vieira Bahia ou Adalgísio (Maurício Pantera seria o homem certo, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo).



Juntando tudo isso, a escalação mais provável para o Baraúnas esta noite é esta - Isaías, Adriano, Índio (Vinicius), Moisés Praxedes, Léo Marinho (Rodrigo); Everton, Jozicley, Douglas, Ely Thadeu; Robertinho e Adalgísio.