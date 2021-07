Projeto prevê criação de cadastro antitelemarketing Deputado estadual Ezequiel Ferreira (PTB) apresentou projeto de lei para bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing.

A exemplo de São Paulo, onde uma lei aprovada no início do mês permitiu que fosse criado um cadastro para bloquear ligações de telemarketing que oferecem produtos e serviços, um projeto de lei com o mesmo propósito foi apresentado pelo deputado Ezequiel Ferreira (PTB), na Assembleia Legislativa.



Segundo o projeto de lei, o cadastro tem por objetivo impedir que as empresas de telemarketing, ou estabelecimentos que se utilizem deste serviço, efetuem ligações telefônicas não autorizadas para os usuários nele inscritos.



Ainda segundo o projeto de lei, será de competência do Procon-RN implantar, gerenciar e divulgar aos interessados o cadastro, a partir da publicação desta lei, bem como criar os mecanismos necessários à sua implementação.



Em conversa com o coordenador geral do Procon Estadual, Jorge Alberto Madruga, ele comentou que poucas reclamações são encaminhadas ao órgão sobre esse assunto.



“Não temos demanda nesse sentido. Porém, reconhecemos que os telemarketings estão atacando cada vez mais um segmento muito fragilizado, os idosos”.



Sobre o projeto de lei, o coordenador geral do Procon Estadual afirmou que não tinha conhecimento, mas que, na semana passada, durante reunião do movimento articulado de defesa do consumidor, a pauta foi discutida e levada até a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa.



“Até então não existe ilegalidade no serviço. Agora, com a aprovação da lei, o cidadão será mais protegido e o Procon terá respaldo legal para poder atual”, explica, acrescentando que, se aprovado, a lei terá um importante papel na sociedade.