Ministro declara justa causa para Rogério Marinho deixar PSB

Cedida Rogério Marinho pediu ao TSE para sair do PSB.

Em novembro de 2008, Rogério Marinho entrou no TSE com o pedido de declaração de justa causa para se desfiliar da legenda. Ele afirmava estar descontente com a atitude de líderes do partido que não o teriam lançado como candidato a prefeito de Natal naquele ano, pois os coligados selaram acordo em contrário, lançando como candidata a deputada federal Fátima Bezerra, que perdeu a eleição.Em sua decisão, Lewandowski ressaltou que o próprio PSB concordou com a desfiliação. "Tornaram-se públicas as desavenças, de natureza política e pessoal, existentes entre o requerente e importantes lideranças de outras instâncias partidárias", disse o PSB. O partido informou ainda que, como a permanência do parlamentar tornou-se indesejável, tanto para Marinho quanto para a agremiação,não oporia qualquer óbice ao desligamento do deputado.