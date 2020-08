Walter Minhoca assina pré-contrato com ABC para série B Jogador que já defendeu o Flamengo fechou com alvinegro na semana passada e apenas propostas do exterior ou da série A impedem sua vinda ao ABC.

O meio-campo Walter Minhoca, atualmente no Botafogo de Ribeirão Preto (SP), pode ser a novidade do ABC para a série B. O presidente do ABC, Judas Tadeu, disse que o jogador tem um pré-contrato assinado com o alvinegro para a competição nacional que começa em maio. "Acertamos tudo com ele na semana passada", informou.



Segundo o próprio Judas, a única forma para que o contrato seja desfeito é se o atleta receber alguma proposta do exterior ou de clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.



Questionado se o clube já manteve contato com outros jogadores já visando a série B, o presidente do ABC descartou isso, mas frisou que a busca agora é por um lateral-direito. “Estamos apenas com o Simão e precisamos reforçar o setor”, disse.