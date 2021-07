ABC terá Ben-Hur esta noite contra o Santa Cruz Além do capitão, o alvinegro terá o retorno de Paulinho Macaíba; tudo para tomar a liderança do turno do Potyguar.

O ABC está pronto para receber o Santa Cruz no estádio Frasqueirão, esta noite, pela última rodada da primeira fase do segundo turno do Estadual - jogo que pode valer o primeiro lugar no turno e de quebra o mando de campo da partida decisiva contra o Potyguar. Para tanto, o alvinegro contra com a volta do zagueiro e capitão Ben-Hur, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo.



Ben-Hur não esconde: não se pode "bobear" quando o assunto é enfrentar o Santa Cruz, do técnico Diá e companhia - "Estamos preparados, sabemos da necessidade da vitória, mas temos que ter consciência que vamos enfrentar uma boa equipe, que possui bons atletas. Teremos que ter tranquilidade, jogar com paciência e inteligência e tentar impor o nosso jogo. Todo cuidado é necessário", analisou o capitão.



Além de Ben-Hur, quem está de volta é Paulinho Macaíba, recuperado de lesão. Por outro lado, há quatro desfalques - o lateral Simão, o volante Rogério e o meiocampista Sandro estão recolhidos ao Departamento Medico (bem que o técnico Heriberto da Cunha tentou "tirá-los" de lá, mas não foi possível); e o atacante Waldir Papel cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.



Estão listados para o jogo desta noite os goleiros Raniere e Tiago Cardoso; os laterais Paulinho, Beto e Rogerinho; os zagueiros Gaúcho, Ben-Hur, Fabiano, Juninho e Ciro; os volantes Marquinhos Mossoró, Erandir e Élton; o meiocampista Rodriguinho; e os atacantes Gabriel, Ivan "O Terrível", Paulinho Macaíba, Ricardinho e João Paulo.