PRF registra duas mortes por atropelamento no final de semana Zélia Maria Oliveira de Carvalho e Oscar de Souza Dantas Filho morreram atropelados em Natal.

Duas pessoas morreram atropeladas neste final de semana em Natal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Zélia Maria Oliveira de Carvalho morreu no sábado (7) e Oscar de Souza Dantas Filho, no domingo (8), ambos na BR 101.



Ao todo a PRF registrou 21 acidente no fim de semana. Oito pessoas sofreram ferimentos e não correm risco de morrer.





Zélia Maria Oliveira de Carvalho, tinha 71 anos, e morreu às 6h20 de sábado após ser atropelada por uma moto no Km 94,7 da BR 101, próximo à passarela de Potilândia.



A outra vítima foi Oscar de Souza Dantas Filho, de 43 anos. Ele foi atropelado às 20h deste domingo no Km 96 da BR 101, em frente ao Mirassol.