Secretário de Educação de Natal rebate informações do Sinte Elias Nunes, secretário municipal de Educação, afirma que adesão a greve no município é de 9%.

O secretário de Educação de Natal, Elias Nunes, rebateu as informações divulgadas pela coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte (Sinte-RN), Fátima Cardoso.



Segundo ele, a adesão à greve no município é de 9% nesta quarta-feira (4). “Não considero greve, e sim uma paralisação”, disse Nunes. Ele afirmou que dos seis centros municipais de educação infantil que estavam paralisados nesta terça-feira (3), dois já retornaram parcialmente às atividades e, das dez escolas do ensino fundamental, três já retornaram.



O secretário fez questão de ressaltar que o município já está enquadrado desde o ano passado no piso salarial, cujo valor é de R$ 950.



Além disso, de acordo com ele, as perdas salariais estão sendo repostas e a previsão é que a Prefeitura pague na folha salarial de abril parte delas.