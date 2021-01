Projeto Via Livre Jaguarari terá fase educativa estendida Apesar do estudo inicial, a fase de adaptação dos motoristas pode chegar a um mês.

Em vigor há uma semana, a fase educacional do Projeto Via Livre Jaguarari será estendida. A princípio, a ideia era desenvolver a fase de adaptação dos condutores em duas semanas, a exemplo do que aconteceu na avenida Romualdo Galvão. No entanto, dada a extensão da Jaguarari, o projeto pode se alongar por mais duas semanas até a conclusão.



O chefe do Departamento de Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), Márcio Sá, explicou que a implantação do Via Livre Jaguarari será dividida em etapas. A primeira, iniciada na segunda-feira (16), teve como marco a instalação de placas de alerta e da pintura dos meios-fios do trecho entre as avenidas Miguel Castro e Presidente Bandeira.



A segunda parte do projeto foi iniciada nesta segunda-feira (23) e foi acompanhada da sinalização do trecho entre as avenidas Presidente Bandeira e a Presidente Quaresma. A fase subsequente será aplicada entre a Presidente Quaresma e a Rua Meira e Sá, seguida da sinalização do ponto entre a Miguel Castro e o prolongamento da Jaguarari.



Segundo Márcio Sá, a implantação do Via Livre Jaguarari foi melhor aceita entre os motoristas e comerciantes. “Os comerciantes estão aceitando melhor do que os da Romualdo Galvão. Eles sabem que será melhor para o comércio o fato de a pista não ter carros estacionados que causavam os congestionamentos”, disse. Ele completou dizendo que “o pessoal está vendo que o trânsito está fluindo”.



Em contrapartida, a opinião não é compartilhada por Antonino Januário, comerciante há 16 anos de uma loja de chaves entre a avenida Antônio Basílio e a Bernardo Vieira. Ele explicou que já registrou queda de 10% nas vendas e de 20% na hora de atender os clientes. “Os carros que paravam aqui já não podem mais. Isso dificulta o atendimento dos clientes”, disse.



No entanto, para o agente de trânsito Franscisco Venceslau, o projeto vem sendo bem recebido pelos motoristas e comerciantes. Ele explicou que poucas infrações foram verificados até o momento, o que revela uma boa fase de adaptação dos condutores. “Alguns comerciantes reclamaram que iam deixar o veículo distante do comércio, mas viram que seria melhor para o tráfego da região”, explicou.



O Nominuto.com esteve na avenida Jaguarari na tarde desta segunda-feira (23) e não registrou nenhuma irregularidade nos trechos sinalizados.