Futebol de areia: Brasil faz última parte da preparação às Eliminatórias O grupo, que conta com os potiguares Alessandro "Geléia" e André, depois da vitória em Goiás, vem se preparando em Búzios (RJ)

A Seleção Brasileira de Beach Soccer (ou futebol de areia, a critério), mal comemorou o título na Copa Latina - e voltou ao "batente", de olho nas Eliminatórias Conmebol, na próxima semana, e que define vaga à Copa do Mundo da modalidade.



O grupo está formado neste momento por Mão e Alessandro (goleiros), Souza, Bueno, Buru, Daniel e Camilo (defensores), Benjamin, Fred, André e Sidney (atacantes). Desde a terça (03.03), o time está na localidade de Búzios (RJ), na fase final de preparação - só falta o atacante Bruno Malias, que deve se integrar ao grupo em breve.



Por volta do dia 9, a equipe toma o rumo da praia de Pocitos, em Montevidéu (Uruguai), com a responsabilidade de quem tem nas costas o tricampeonato (2006-2007-2008). O Brasil está no Grupo B das Eliminatórias, ao lado de Venezuela e Paraguai (o Grupo A está composto por Uruguai, Argentina e Chile). No dia 11 o Brasil enfrenbta o Equador, no dia 12 o Paraguai e no dia 13 a Venezuela; as semifinais estão previstas para o dia 14 e as finais no dia 15. Os seis times lutam por três vagas à Copa do Mundo, que será na praia de Jumeirah, em Dubai (Emirados Árabes), de 16 e 22 de novembro próximos.



"Na Copa Latina, deu para ver que todos estão se preparando muito forte para a competição e o Brasil é o país a ser batido", considerou o téncico da Seleção, Alexandre Soares, que em 22 campeonatos levou o Brasil ao título em 21 ocasiões, e que sabe do tamanho da responsabilidade.