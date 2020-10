José Adécio declara independência do Democratas

João Gilberto José Adécio faz discurso no plenário da Assembléia.

”Tenho compromisso com o presidente do meu partido para o Senado. Para governador vou tomar minha posição, até porque a gente não sabe para onde vai”, afirmou, restringindo seu apoio apenas ao projeto de reeleição do senador José Agripino.O parlamentar, que faz oposição a Wilma de Faria, chamou sua bancada de “inconsistente” e a acusou de mudar “de um lado para outro de acordo com as conveniências”.“Nas entrelinhas ele demonstra que está muito insatisfeito com essa aliança política entre José Agripino e Garibaldi Filho”, afirmou o deputado Vivaldo Costa (PR), depois da sessão, aoSegundo a avaliação do deputado, Adécio se mostrou “completamente insatisfeito” com os rumos do seu partido. “Ele deve estar sendo muito maltratado”, concluiu.