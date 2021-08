Copa do Brasil: sem Sandro, ABC vai a Curitiba precisando da vitória Meia alvinegro foi vetado pelo DM e não enfrenta os paranaenses. Contudo, atacante Hamilton foi regularizado e pode estrear contra o Atlético/PR.

Após a eliminação do Campeonato Estadual, o ABC foca todas as suas atenções no jogo da volta contra o Atlético Paranaense, válido pela Copa do Brasil. O jogo será realizado às 19h30 da quarta-feira (22), na arena da Baixada, em Curitiba.



Para este jogo, a novidade será o atacante Hamilton, contratado junto ao Santa Cruz e já regularizado ao ABC. Dessa forma, o jogador tem está liberado para ser uma opção do técnico Heriberto da Cunha.



Em contrapartida, o técnico alvinegro não terá o meia Sandro, que foi vetado pelo Departamento Médico do alvinegro por apresentar problemas musculares comprometendo sua participação no jogo.



A delegação do ABC embarca na terça-feira (21) rumo a capital paranaense com a dúvida de quem vai ocupar a vaga de Sandro no meio-campo alvinebro.



O primeiro jogo entre os dois clubes pela Copa do Brasil ficou no 2 a 2 e foi disputado no Frasqueirão. Para esta partida, o ABC precisa derrotar o Furacão paranaense por qualquer placar ou empatar com resultado acima de três gols. Um empate por até dois gols dá a classificação aos paranaenses.