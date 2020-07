As instituições de ensino superior que ainda não aderiram ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) têm até hoje (27) para fazer o credenciamento. A adesão pode ser feita no site da Caixa Econômica Federal.O processo selecionará as instituições aptas a participar do programa no primeiro semestre de 2009 e é específico para a contratação de bolsistas parciais do ProUni e de bolsistas complementares.Participam do processo seletivo as instituições de ensino superior que aderiram ao Programa Universidade para Todos (ProUni).