Consumo imediato com IPI reduzido

A medida de redução de IPI para os eletrodomésticos de linha branca foi anunciada na semana passada, numa reivindicação das lojas para atrair os consumidores assustados com a crise financeira internacional. As geladeiras tiveram desconto de 15% para 5% sobre o valor do produto; os fogões, de 5% para zero; as máquinas de lavar, de 20% para 10% e os tanquinhos baixaram de 10% para zero.A queda maior de preços pode ser verificada nas grandes redes como Wal-Mart, Extra e Carrefour, com parcelamentos entre 10 e 15 meses. O motivo justificado pelos gerentes é a compra em grande quantidade, podendo repassar aos clientes um custo menor.Na rede Wal-Mart, uma geladeria Consul, que antes custava R$ 1.798, agora está por R$ 1.598, um desconto de R$ 200 por produto. Já a Electrolux que antes era vendida por R$ 3.198 agora pode ser adquirida por R$ 2.878, um desconto de R$ 320. Os valores observados refletem que quanto mais caro for o produto, mais desconto ele terá.No corredor das lojas de eletrodomésticos, as etiquetas amarelas estampam os descontos e o consumidores já se organizam para a troca dos bens nos próximos dias. "Os preços já melhoraram, mas ainda vou fazer minha pesquisa antes de comprar", afirma Paulo Francisco, cliente da rede Wal-Mart.O supermercado Extra já registrou o aumento no movimento de compra, tendo dobrado a quantidade de clientes da loja. As geladeiras da loja, como a Electrolux caiu de R$ 2.575 para R$ 1.949, uma queda de R$ 626. O mesmo acontece com os produtos com o valor mais baixo, como uma geladeira Brastempo, que antes era vendida por R$ 1.955 e agora foi diminuído o valor em R$ 200.A clientela do Extra também demonstra animação com os descontos. "Todo esse desconto anima o cliente para comprar, mesmo que não esteja precisando no momento", destaca Nahor Rossa, consumidor.A pesquisa de descontos depois da redução de IPI também foi feita em redes de lojas locais, que não alteraram o preço dos seus produtos, usando apenas os descontos da loja, que variam de 10% a 30%.O economista Zivanilson Silva acredita que a redução de IPI é uma medida de atenuar os efeitos da crise e incentivar o consumo. "A redução é uma medida boa para a economia e o consumidor porque estimula a movimentação dos estoques das empresas e atende a uma demanda reprimida dos clientes", diz.Ele explica que a queda nos valores praticados nos eletrodomésticos ajuda a diminuir os efeitos negativos da crise, mas que o governo deve agir nas empresas. "Para resolver a crise, o governo deve investir nas empresas, nos orçamentos de capital das empresas, para inovação de produtos e manutenção dos empregos".Para os clientes, a redução de IPI nos setores de automóveis, casa própria, construção civil e agora eletrodomésticos, beneficia a compra com maiores incentivos atrativos e facilidades de pagamento.