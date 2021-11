Biblioteca Zila Mamede completa 50 anos com programação especial

Vlademir Alexandre Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) foi fundada em 1959.

No decorrer do dia, serão plantadas cinco palmeiras simbolizado cada década do prédio. O evento será acompanhado da banda da Polícia Militar e logo após será oferecido um café-da-manhã para os participantes.A partir das 14h, acontece uma palestra com o representante do Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia (Ibict). Logo após, será apresentado o novo Sistema de Bibliotecas - SISBI, substituindo o atual programa isralense por um programa próprio desenvolvido pela UFRN. No encerramento será lançado um livro, que tem a coordenação da diretora da BCZM, Rildeci Medeiros, e de João Bosco Medeiros, bibliotecário do Centro de Ciências da Saúde - CCS.A Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) foi fundada em 1959, quando o então Serviço Central da Biblioteca – SCB coordenava as atividades técnicas e administrativas das Bibliotecas das Faculdades Isoladas. Sua primeira gestora foi a bibliotecária Zila da Costa Mamede.Foi um exemplo de gestora. Criou convênios com a UFPB que possibilitou a formação de biblioteconomia aos bolsistas,pois ainda não era oferecido o curso no Estado, relata a professora Rildeci Medeiros, atual diretora da Biblioteca.No ano de 1974, alguns anos após a Reforma Universitária ocorrida no Brasil, a nova Biblioteca Central – BC congregou a coordenação, dentro do Campus Universitário, 10 outras bibliotecas, algumas fora da capital, como nas cidades de Caicó, Santa Cruz, Currais Novos e no Colégio Agrícola de Jundiaí.Atualmente a BCZM tem um acervo de mais de 300 mil exemplares,que também conta com livros especiais feitos em braile, coleções especiais de livros raros e material multimídia (CDs e DVDs). Umas das preciosidades, segundo Rildeci Medeiros, é a coleção rara de cordéis. A Biblioteca foi, inclusive, homenageada ao emprestar essa coleção em 2005 para a exposição no Musée du Dessin et de L’Estampe Originale de Gravelines, na França.Para Rildeci, a Biblioteca é fundamental enquanto espaço cultural, gerando, transferindo e difundido a informação. A Biblioteca é em si espaço que congrega todas as áreas de conhecimento. Hoje é notória a sua importância para os estudantes universitários, nesse sentido a BCZM tem um grande destaque no âmbito nacional e internacional, frisou.