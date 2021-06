Pra chegar ao Senado, Wilma de Faria vai ter que dar nó em pingo d'água

Elpídio Junior Depois de perder aliados, a governadora Wilma de Faria vai precisar de toda astúcia para garantir sua eleição para o Senado.

A governadora Wilma de Faria (PSB), por exemplo. Líder do PSB e exercendo influência em mais um punhado de partidos, como o PMN do deputado estadual Robinson Faria, o PT da deputada federal Fátima Bezerra e do deputado estadual Fernando Mineiro, além do PR do deputado federal João Maia, Wilma de Faria possuía até pouco tempo ingresso garantido no Senado. Possuía.Depois das eleições municipais, o PSB perdeu 23 prefeituras - entre elas de cidades importantes, como Currais Novos e Natal - e o deputado federal Rogério Marinho (quase PSDB) com seu exército de seguidores. Passou alguns meses, e mais uma baixa: o ex-prefeito Carlos Eduardo, que arrumou as malas e se mudou para o PDT, partido que até agora faz oposição à guerreira. Se sairmos do PSB e olharmos para a bancada de apoio, a situação não melhora: nos últimos dias, Wilma de Faria tem perdido força também entre os deputados. Embora o discurso oficial seja "estamos do seu lado, aconteça o que acontecer", desde que a Assembleia Legislativa retomou os trabalhos, ela vem acumulando derrotas: foi assim na redução do crédito suplementar - percentual do Orçamento que pode ser remanejado de uma pasta para outra sem autorização prévia da Casa - e com a derrubada de todos os vetos ao Orçamento. E olha que o ano está apenas começando.Agora, Wilma de Faria terá que dar nó em pingo d'água para, em meio à crise, fincar sua marca em cada canto do Rio Grande do Norte e convencer os potiguares a votarem nela, seja no primeiro ou no segundo voto - já que cada eleitor vai votar em dois candidatos. Apesar de o Senado admitir duas vagas, analistas políticos apostam que a campanha não será de "casadinha", mas solitária, já que pedir votos para outro candidato - todos muito fortes - será arriscado demais.É assim, cheia de planos, mas com menos apoios que Wilma de Faria parte rumo ao interior a inaugurar obras, ou até mesmo calendário de obras, como fez recentemente em Mossoró, segundo maior colégio eleitoral do estado. A partir de agora, esse deverá ser o ritmo da nossa governadora: de município em município, mostrando o que fez e o que ainda pretende fazer, e construindo alianças nos bastidores, que ela vai, sem tirar os pés do solo potiguar, construindo seu caminho rumo a Brasília. Dessa vez com menos pontes, é certo. Mas sempre há um contorno mais adiante.Foi assim, com um olho na eficiência do governo e outro na base aliada, que Wilma de Faria concluiu, esta semana, a reforma do secretariado - talvez a última do seu governo. Quer dizer, em parte."Priorizei um perfil técnico, com pessoas que possam desenvolver mais rapidamente os projetos, e, obviamente, tive sensibilidade política" disse aos repórteres antes de entrar na Emater e dar posse aos novos secretários do Gabinete Civil, Planejamento, Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. E o de Articulação com os Municípios. "Houve um erro no Diário Oficial, (o deputado) Raimundo Fernandes entra só na próxima semana", se explicou a governadora.Só mesmo um jogo complicado como o da política para resultar em erro no Diário Oficial. Raimundo Fernandes (PMN) foi nomeado e Cláudio Porpino (PSB) exonerado na terça-feira (7), mas nenhum dos dois compareceu à posse dos novos secretários. Essa foi a saída encontrada para que o deputado suplente Vivaldo Costa (PR) continuasse na Assembleia Legislativa - ele perdeu a vaga quando o deputado Gustavo Carvalho (PSB) saiu do Gabinete Civil.Isso porque um erro na acomodação das siglas - o PMN do presidente da Assembleia Robinson Faria e o PR do deputado federal João Maia, ambos da base aliada e interessados em substituir a governadora em 2010 - pode significar perda de apoio e, consequentemente, votos.Vagner Araújo, que era do Planejamento, foi para o Gabinete Civil, e em seu lugar ficou o economista Nelson Tavares. O Desenvolvimento Econômico, que estava sem secretário desde outubro do ano passado, foi para o empresário mossoroense Segundo de Paula - indicação de João Maia. E a Infraestrutura terá à frente agora o engenheiro Dâmocles Trinta com a saída de Adalberto Pessoa.Robinson Faria ainda abocanhou a diretoria geral da Caern, indicando o sanitarista Walter Gasi e o deputado estadual Wober Júnior, do PPS, escolheu o novo diretor do Idema, Marco Aurélio Almeida.