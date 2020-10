Secretário de Educação afirma que reunião do PSB não discutirá política

Júlio Pinheiro Secretário Ruy Pereira apresentará as ações de Educação do Governo.

“Esta reunião não é apenas para quem é do PSB, mas para todos aqueles que queiram informações sobre a educação do Rio Grande do Norte. Vou apresentar o que a secretaria está fazendo para dar embasamento aos parlamentares para que possam defender a educação do nosso estado, mostrando projetos que foram feitos e propostas de melhorias do setor que serão implantadas pelo Governo”, informou o secretário.Ruy Pereira também ressaltou que as informações também estão disponíveis aos sindicatos, ONGs e todos aqueles que se interessarem sobre o assunto. “Vou ressaltar os programas de educação profissionalizante que estão sendo implementados pelo Governo", disse ele.O secretário de Educação distribuiu, agora a pouco, antes de entrar sede do partido uma carta fazendo um apelo aos professores para que retornem as salas de aula. No documento o gestor comenta sobre as propostas do Estado para os educadores que não deram inicio ao ano letivo 2009.Já se encontram na sede do PSB, aguardando a Governadora Wilma de Faria, o vice-governador Iberê Ferreira de Souza, os secretários de Comunicação do Estado, Rubens Lemos, Assistência Social, Fabian Saraiva e do Gabinete Civil, Gustavo Carvalho. Entre os parlamentares, está a deputada estadual Larissa Rosado e os vereadores Adenúbio Melo, Bispo Francisco de Assis, Júlia Arruda, Franklin Capistrano e o ex-vereador Salatiel de Souza.O encontro foi convocado pela presidente estadual do PSB, governadora Wilma de Faria que ainda não chegou a sede do partido.* Mais informações em instantes.