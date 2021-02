Kaká e Adriano são poupados de treino na Granja Comary Kaká foi um dos primeiros a se apresentar à seleção nesta manhã e logo fez consulta com o médico José Luiz Runco.

A seleção brasileira teve duas baixas em seu primeiro treino na Granja Comary, na tarde desta terça-feira. Kaká e Adriano não participarão da atividade por problemas físicos.



O meia do Milan vem de lesão no pé esquerdo e foi passar por avaliação mais detalhada. Adriano, por sua vez, trata incômodo no tornozelo esquerdo.



Kaká foi um dos primeiros a se apresentar à seleção nesta manhã e logo fez consulta com o médico José Luiz Runco.



Para ter detalhes da situação, a comissão técnica decidiu realizar exame mais profundo no jogador fora da Granja Comary. Ele volta para a concentração ainda nesta terça.



Depois de conhecerem os resultados dos exames, Dunga e seus auxiliares definirão qual será a planilha de treinamentos de Kaká durante a semana.



O meia já vinha sofrendo com problema no pé esquerdo e chegou a desfalcar o Milan. No último domingo, ele entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Napoli, pelo Italiano.



A situação de Adriano, segundo a CBF, é mais simples. Com dores no tornozelo esquerdo, ele será poupado do treino desta tarde para fazer tratamento na Granja Comary.



Dependendo da evolução do caso, o atacante da Internazionale pode participar até do treino desta quarta-feira.



A seleção fica em Teresópolis até sexta-feira, quando embarca rumo ao Equador para enfrentar a seleção local no domingo.



A equipe ficará concentrada em Guayaquil e irá para Quito apenas no dia do jogo. O segundo compromisso deste ano pelas eliminatórias para a Copa de 2010 será no dia 1º de abril, contra o Peru, em Porto Alegre.