Dupla é presa após fazer arrastão em casa de juiz

Danilo da Silva Cardoso, de 19 anos, e Ismar Dantas dos Santos, vulgo "Irmão", de 32 anos, foram presos no momento em que tentavam repassar o produto do roubo. Além deles, a polícia prendeu Wilde Alves Fonseca de Medeiros, de 40 anos, acusado de receptação.O assalto se deu às 8h, quando os bandidos aproveitaram que algumas pessoas saíam da casa e deixaram o portão aberto.Armados, os assaltantes renderam as pessoas que estavam no local e promoveram um arrastão. Na fuga, os criminosos ainda roubaram um carro do juiz.A equipe da Defur foi acionada e localizou os bandidos no momento em que eles tentavam vender o produto do roubo a receptadores. Os dois agora vão responder por assalto à mão armada.