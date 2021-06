Fiéis comparecem a missa do Lava Pés na Catedral Metropolitana

Vlademir Alexandre Arcebispo lava os pés de doze fiéis presentes a celebração, imitando o gesto de Jesus Cristo, na Última Ceia.

“É o momento em que a Igreja tenta passar para os seus fiéis o amor e serviço ao próximo. Aquele amor capaz de lavar os pés do outro, como fez o próprio Jesus Cristo. Um gesto de humildade. E os fiéis estão presentes a este momento. A cerimônia que faz parte da Paixão e Morte do Senhor”, disse o celebrante, arcebispo de Natal, Dom Matias Patricio.O suplente de vereador, Assis Oliveira (PP), foi um dos doze fiéis presentes a celebração convidado para representar os apóstolos no altar durante a cerimônia, onde o arcebispo, assistido por dois ministros, lava o pé direito de cada um dos homens, imitando o que Jesus fez a seus discípulos, na Última Ceia.Para ele, católico praticante, membro da Comunidade de Casais Vida Nova, participar deste momento é ter a missão de propagar o que o símbolo representa.“Quando o arcebispo lavou e beijou meus pés, representando o próprio Jesus Cristo, o mínimo que eu, como católico e seguidor da Palavra posso fazer é me colocar à disposição do outro, daquele que é o meu semelhante. Foi um momento muito importante. É a hora em que o Senhor mostra o máximo da sua humildade, e nos ensina a fazer o mesmo”, ressaltou Assis Oliveira.A celebração foi encerrada com uma procissão até o local onde são guardadas as hóstias sagradas, o Santíssimo. No local, o arcebispo fez um momento de adoração e convidou os fiéis a manter a vigília até a tarde da sexta-feira (10).Na sexta-feira (10) santa, os fiéis participam de uma procissão, a partir das 16h, saindo da Catedral Metropolitana.