Covisa condena medicamentos estocados de forma irregular pela SMS

Fotos: Elpído Junior

“Fiscais da Covisa já visitaram este depósito e recomendaram que o material estocado aqui não seja distribuído à população. Isso por dois motivos: ou não servirem mais, ou por estarem estragados”, falou o vereador Hermano Morais (PMDB), que integra a comissão de Saúde da Câmara Municipal.Hermano chamou a atenção para o prejuízo causado pelo mau-acondicionamento dos medicamentos. “Houve um dano enorme ao patrimônio público. Esse medicamento não foi repassado à população e acabou vencendo ou então foi comprado em excesso com o prazo vencido ou perto de vencer”, disse.

O vereador Ney Júnior (DEM) antecipou que a Câmara vai aguardar a conclusão de uma sindicância instaurada na SMS. “A Secretaria legalmente tem 15 dias para concluir essa sindicância, mas já adiantou que pretende concluí-la em 15 dias. Depois vamos ver como a Câmara pode atuar, uma vez que também somos fiscais do Executivo”.

Ney Júnior disse ainda que, independente dessa sindicância, a Câmara poderá criar uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar quem foram os responsáveis pelo caso dos medicamentos estragados.“A sociedade precisar saber quem cometeu esse crime e essa ou essas pessoas devem responder pelo o que fizeram. É cedo para apontar nomes, mas é claro que isso foi cometido pelos ex-gestores da Saúde no município”, frisou o democrata.

Ney Júnior discordou da recomendação da Covisa de se incinerar, pelo menos por enquanto, o material. “Isso tem que ser guardado para servir como prova do crime cometido. A inceneração pode até acontecer, mas não agora”, concluiu.O caso dos medicamentos estragados noticiado pelo Nominuto.com no dia 1º passado , quando o chefe do departamento, José Osvaldo Ferreira, confirmou a existência do material.

A notícia veio à tona porque o então secretário de Saúde Levi Jales, em entrevista sobre os primeiros três meses da administração da prefeita Micarla de Sousa, comentou sobre a grande quantidade de remédios vencidos. “Não sabemos o que iremos fazer com esses remédios. Se iremos incinerar ou qual será uma outra solução?”, indagou.