Polícia recaptura homicida foragido em Macaíba “Gunga” está preso por matar a ex-namorada de 15 anos com um tiro na nuca.

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, recapturou na noite desta quarta-feira (29), no município de Macaíba, Fagundes Lima de Souza, o “Gunga”. Ele fugiu na manhã de ontem juntamente com outro preso identificado por Hélio dos Santos Valentim, que também responde por homicídio.



Os presos escaparam após cerrarem a grade da cela do solário na hora do banho de sol. Por volta das 10 horas, os presos da DP de Macaíba estavam tomando banho de sol. “Gunga” juntamente com Hélio aproveitaram a ocasião para cerrar a grade do solário por onde se evadiram. A polícia então passou a efetuar buscas para recapturar os presos.



Por volta das 22 horas, os dois foram avistados pela polícia no Campo da Mangueira, em Macaíba. “Gunga” se entregou enquanto Hélio conseguiu fugir. Ele é acusado de matar o pai de um PM e “Gunga” está preso por matar a ex-namorada de 15 anos com um tiro na nuca, crime ocorrido em junho do ano passado.



Na época “Gunga” havia fugido depois do crime e foi detido no município de Santa Cruz no mês de outubro.



De acordo com o delegado titular de Macaíba, Frank Albuquerque, o foragido Hélio Valentim, tem a doença de Vitiligo, que causa a perda da pigmentação natural da pele, e, que por esse motivo o preso possui manchas no rosto e no braço.



O delegado pede então que se alguém tem alguma informação sobre o paradeiro dele que ligue para o 190 ou para a DP de Macaíba pelo telefone 3271-6836.