CBF "corta" rumores sobre escolha das sedes da Copa de 2014

Comunicado sobre a Copa do Mundo de 2014

Depois de rumores na imprensa nacional que algumas cidades estariam à frente de outras na escolha das sedes para a Copa do Mundo de 2014 - Natal, por exemplo, estaria à frente de cidades como Florianópolis, Goiânia e Rio Branco , de acordo com tais informações - a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu comunicado informando não haver interlocutores autorizados a falar a respeito da escolha dos locais.Eis a íntegra do comunicado:O Comitê Organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 entende que a realização da Copa do Mundo desperta o interesse de todos os segmentos do povo brasileiro, entre eles a imprensa, pela natural relevância que caracteriza a maior competição de futebol do mundo.Ainda assim, compreendendo também que o tema possibilita as mais diversas especulações sobre o processo de escolha das cidades-sedes, o Comitê Organizador vem ratificar por meio deste comunicado que todas as teses desenvolvidas e informações divulgadas sobre o assunto não têm fundamento.Dessa forma, o Comitê Organizador deixa claro que não há interlocutor autorizado a falar sobre a escolha das cidades-sedes, esclarecendo ainda que nem mesmo os integrantes do Comitê Organizador têm acesso ao estudo que vem sendo desenvolvido pelo grupo técnico da FIFA responsável pelo projeto da Copa do Mundo 2014.