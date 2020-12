Carlos Dutra propõe choque de gestão na Unimed

Na manhã desta quarta-feira (18), o Jornal 96 , da, entrevistou o candidato Dr. Carlos Dutra, que propõe um choque de gestão e melhorias na cooperativa. “Estamos propondo um verdadeiro choque de gestão, visando melhorar financeiramente o repasse de verbas para os cooperados”, garante o médico.O candidato explicitou o rendimento negativo que a empresa vem tendo nos últimos anos, com desequilíbrio nas contas entre o início e final do mês. “Há uns 7 ou 8 anos, a Unimed tem fechado os meses com restos a pagar pelos associados”, afirma o candidato.Segundo ele, o pagamento de funcionários, energia, clínicas e conveniados fica prejudicado todo mês. “São 13 hospitais, 36 clínicas e serviços médicos de laboratório, com mais de 1.584 associados”, contabiliza Carlos Dutra.A proposta de gestão do médico é baseada na melhoria financeira da Unimed Natal, já que a empresa é a quinta maior empresa de Natal em faturamento, mas continua com déficit mensal. “Apesar da Unimed receber R$ 120 milhões de reais, todo mês entra no cheque especial. Precisamos equilibrar essas contas”.“Vamos controlar os custos e manter qualidade na prestação de serviço, com nossa experiência empresarial. Não podemos permitir que o paciente peça todos os exames e o médico permita que ele faça. Temos custos para isso”, afirma.Além da proposta de choque de gestão, o candidato Carlos Dutra fará campanha para ampliar a quantidade de planos de saúde, principalmente no plano empresa. “Vamos utilizar uma política mais agressiva comercialmente e mais acessível ao custo financeiro do potiguar”, diz.Ao final da entrevista, Carlos Dutra afirma ter 44 anos de experiência no mercado, ser um médico forte e de personalidade e se considera uma opção viável, por já ter atuado na área de ensino, perícia médica e conhecer bem o mercado.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta quarta-feira (18).