“Novo presidente tem que ter tempo para o PSDB”, diz Dudu Machado Comandante da legenda em Natal desconhece convite de Geraldo a Toinho Câmara para presidir PSDB, mas defende o diálogo entre os tucanos.

O presidente do PSDB de Natal, Dudu Machado, não sabia do convite feito pelo ex-senador Geraldo Melo para que o ex-deputado Toinho Câmara busque a presidência do PSDB do estado. No entendimento do dirigente da legenda em Natal, o partido tem bons nomes para comandar a legenda, mas deve haver uma discussão prévia entre os “tucanos” para que seja indicado alguém que possa se dedicar ao crescimento da legenda.



Indicado por Geraldo Melo para comandar o PSDB em Natal, Dudu Machado não acredita que o convite feito pelo ex-senador a Toinho Câmara tenha o objetivo de manter Geraldo no comando da legenda indiretamente, que também pode ser presidida por Rogério Marinho. Para Machado, o deputado federal terá força dentro da legenda, independentemente de ser o presidente.



“É inegável que o deputado Rogério Marinho terá um grande espaço dentro do PSDB. Mas o convite de Geraldo a Toinho Câmara mostra que ele pensa em uma pessoa que conheça a legenda e que seja de confiança dele. Não acho que seja para frear algum crescimento do deputado Rogério Marinho no partido”, explicou.



Na opinião de Dudu Machado, a escolha do próximo presidente regional do PSDB deve ser discutida entre todos os membros da legenda, e o “candidato” precisa ter ânimo e tempo para se dedicar ao crescimento da legenda, que buscará retomar a Presidência da República em 2010.



“Essa pessoa tem que ter disponibilidade de tempo para que ela possa mapear o trabalho no estado, trabalhar o partido no estado, para a gente ver a real situação, as pessoas com que podemos contar. Tem que ter o gás de fazer o trabalho. Temos que ouvir todos do partido, e não esquecer o deputado Luiz Almir”, lembrou Dudu Machado.



O deputado Luiz Almir, por sua vez, já afirmou que pretende deixar o PSDB, dependendo apenas da liberação da legenda para que ele não perca o mandato de deputado estadual.