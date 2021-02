Agripino vai aguardar anúncio de Getúlio para se manifestar

Vlademir Alexandre José Agripino vai aguardar discussão com democratas para tomar qualquer decisão.

“Quem deve assumir a vaga é o primeiro suplente, caso não aceite, segue para o segundo, terceiro, quarto, enfim, é um direito legislativo. Porém, se houver necessidade de uma discussão, vamos esperar primeiro o deputado Getúlio Rego confirmar se sairá mesmo”, informou o senador.As divergências tiveram início após o líder do DEM na Câmara Municipal, vereador Ney Junior, afirmar no plenário da Casa que não concordaria com possibilidade do ex-vereador Salatiel de Souza (PSB) assumir a vaga deixada por Getúlio.Após o primeiro suplente, atual diretor do DNOCS, Elias Fernandes (PMDB) e a vice-prefeita de Mossoró, Ruth Ciarlini (DEM), não manifestarem interesse em assumir a cadeira deixada por Getúlio Rego, na sequência, o suplente é Salatiel de Souza (PSB). Contudo, o ex-vereador deixou o DEM pouco depois da eleição de 2006.Ney Júnior afirmou que vai procurar o senador José Agripino para discutir juridicamente a possibilidade de Salatiel não ocupar a vaga deixada por Getúlio, alegando que “a vaga é do democratas”. Agripino, por sua vez, prefere a cautela antes de qualquer manifestação.“Vou escutar os argumentos do parlamentar e, caso seja necessário, tomaremos as devidas providências. Mas vamos aguardar a posição de Getúlio Rego primeiro. Claro que estou aberto a discussões com quem desejar”, finalizou o senador.