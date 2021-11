Governadora pede pressa na liberação de recursos Wilma lembrou que em 2008 dos R$ 98 milhões solicitados ao governo federal somente R$ 7 milhões foram liberados meses depois das inundações.

Durante o encontro, na sexta-feira (1º), em que discutiu ações emergenciais para ajudar a população que sofre com os danos provocados pelas chuvas no interior do estado, a governadora Wilma de Faria entregou à secretária nacional de Defesa Civil, Ivone Dantas, o parecer técnico com a situação dos municípios atingidos pelas enchentes.



Wilma destacou a urgente necessidade de liberação de recursos para o atendimento das vítimas e externou a pediu para que não haja a mesma demora na liberação do dinheiro como ocorreu no ano passado.



"Em 2008 pedimos R$ 98 milhões do governo federal para cobrir parte dos prejuízos provocados pelas chuvas e somente R$ 7 milhões foram efetivamente liberados meses depois das inundações. Não podemos permitir que o mesmo aconteça este ano porque as famílias atingidas não podem esperar".



Wilma de Faria lembrou que, no ano passado, o Governo do Estado destinou recursos próprios de cerca de R$ 15 milhões em ações emergenciais de proteção às vítimas das enchentes, recuperando as estradas danificadas e distribuindo donativos (roupas, alimentos e remédios) para as famílias atingidas.



Outros R$ 3 milhões estão sendo liberados para dar apoio aos produtores da região do Vale do Açu, que tiveram grande parte das áreas de cultivo destruídas pelas inundações. Outra ação do governo estadual foi a conquista de linha de crédito junto ao BNDES voltada para os produtores que tiveram as áreas de cultivo destruídas.



“No ano passado, instalamos um comitê como este que está sendo instalado e, felizmente, mesmo com toda a situação de emergência, não houve registro de nenhuma morte por causa das chuvas. Este ano queremos agir de modo ainda mais preventivo”, destacou a governadora.



Ela reforçou a importância da agilização de obras como a Barragem de Oiticica, para a contenção das águas das chuvas. “Não podemos mais, de modo algum, ficar a mercê das condições climáticas”, disse.



Sem burocracia

Segundo a secretária nacional de Defesa Civil, Ivone Dantas, o governo federal está encaminhando 11 mil cestas básicas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Norte e vai desburocratizar o processo para liberação de recursos para os municípios em situação de emergência.



Segundo ela, a medida provisória número 461 prevê a liberação de R$ 300 milhões para ajudar vítimas de enchentes em todo o país.