A Cespe divulgou na tarde desta quarta-feira (22) o gabarito das provas do concurso para promotor substituto do Ministério Público Estadual. O acesso só é autorizado aos inscritos na página da instituição ( Clique aqui As provas para ingresso na carreira do Ministério Público foram aplicadas no último domingo (19). Ao todo, 1.894 candidatos vão poder concorrer às 20 vagas oferecidas, o que dá uma concorrência de 94,7 candidatos por vaga.