PF lança programa em prol do meio ambiente em Natal Polícia Federal vai plantar 930 mudas de árvores de espécies nativas no Parque da Cidade.

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte, em parceria com a ONG Nature Viva Mangue (Navima) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), realiza nesta quarta-feira (25), no Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, a solenidade alusiva ao plantio de 930 árvores de espécies nativas como parte da iniciativa de Neutralização e Redução das Emissões de Carbono, cujo programa foi lançado no Rio Grande do Sul no ano passado pela PF e o Ministério da Justiça, e que desde então vem sendo implementado em todo o Brasil.



O objetivo geral desta pioneira política ambiental é neutralizar os gases do efeito estufa emitidos pelas atividades produtivas da instituição como utilização de veículos, embarcações, aeronaves, consumo de energia elétrica, dentre outros. Antes mesmo de completar um ano do lançamento do programa, a PF já foi agraciada com o “I Premio Época de Mudanças Climáticas”, que homenageou órgãos com políticas ambientais mais avançadas para se reduzir emissões de carbono.



Para o evento, além dos servidores do órgão, estão sendo convidadas autoridades municipais, estaduais e federais ligadas ao meio ambiente, bem como, os alunos da Escola Municipal Prof. Ascendino Henrique de Almeida Júnior, do Vale do Pitimbu, que participarão do plantio das mudas e serão instruídas pelo Prof. Nivaldo Calixto Torres, da ONG Núcleo Ecológico Morro Branco, sobre a necessidade de se preservar a natureza através de ações efetivas como esta e de muitas outras que busquem garantir a existência de futuras gerações.