Sobe para 16 municípios em estado de emergência no RN

O Gabinete de Emergência instalado pelo Governo do Estado na vice-governadoria divulgou novo balanço dos prejuízos provocados pelas enchentes no Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (12).Agora, Angicos, Alto do Rodrigues, Apodi, Baraúnas, Assú, Campo Grande, Carnaubais, Gov. Dix-Sept Rosado, Ipanguaçu, Mossoró, Upanema, Pendências, Porto do Mangue, Pedra Grande, São Rafael e Tibau estão em situação de risco.De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, os dados apontam que no total 45.308 pessoas foram prejudicadas pelas chuvas. Além disso, 4.337 pessoas já foram deslocadas de suas casas ou desalojadas por conta das chuvas e outras 2.038 estão desabrigadas.Esta situação vinha sendo visualizada pelas autoridades desde a semana passada, quando as chuvas deram uma trégua e algumas pessoas começavam a voltar as suas casas.Em Ipanguaçu, por exemplo, a Comissão de Defesa Civil manteve as 550 famílias abrigadas em escolas da cidade, mesmo contra a vontade dos desabrigados. Durante a visita doao Vale do Açu, na semana passada, o nível da água estava baixando e várias casas não estavam mais alagadas.“Mesmo assim, nós orientamos as pessoas a não voltarem, pois a previsão é de mais chuvas, o que poderia representar mais riscos para a população. Com isso, 550 famílias estão abrigadas em escolas, muito embora, eles estejam doidos para voltar as suas casas”, informou a coordenadora de Defesa Civil, Glória Bezerra.O Governo do Estado está alojando as vítimas em abrigos temporários e distribuindo cestas básicas e medicamentos nas regiões do Vale do Açu e Apodi, através do grupo de trabalho, que reúne Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, DER e Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas).*Com informações da Semarh.