Mega-Sena sorteia R$ 8 milhões neste sábado Se aplicado na poupança, prêmio pode render cerca de R$ 56 mil por mês. Apostas podem ser feitas até as 19h, em todas as lotéricas do país.

A Mega-Sena pode pagar, neste sábado (11), o prêmio de R$ 8 milhões para quem acertar as seis dezenas da faixa principal da loteria. O sorteio do concurso 1.064 acontece em Londrina (PR), às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em todas as lotéricas do país.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, se aplicado na poupança, o rendimento mensal do prêmio é de R$ 56 mil.



Concurso 1.055



Os dois ganhadores do concurso 1.055 da Mega-Sena, sorteado há um mês, ainda não foram retirar a bolada de R$ R$ 10,4 milhões (5,2 milhões para cada um). As apostas foram registradas em Capivari e Taubaté, em São Paulo. Os sortudos têm ainda 60 dias para resgatar o prêmio. Caso não apareçam no prazo, todo o dinheiro será destinado ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (Fies).





Outras loterias



Também no sábado, a Timemania pode pagar o prêmio de R$ 5,9 milhões. O sorteio do concurso 59 ocorre a partir das 20h. A loteria costuma ser sorteada aos domingos, mas a partir do próximo fim de semana será permanentemente sorteada aos sábados.



Por causa do feriado na sexta-feira (10), o sorteio do concurso 750 da Dupla Sena vai ocorrer na terça-feira (14). O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 1,5 milhão. Bilhetes que estejam com a data de sorteio para a sexta-feira valerão para a apuração de terça-feira.



Fonte: G1