América, sem Souza, enfrenta o Santa Cruz no Machadão A disputa pode valer ao vencedor o terceiro lugar na classificação do segundo turno.

Logo mais, às 17h, o América enfrenta o Santa Cruz em casa. Detalhe: o time rubro, desta vez, não terá o craque Souza para ajudar no que for possível.



Isto ficou claro quando o técnico Vereador listou o grupo que iria para a concentração - Rodolpho, Adriano, Adalberto, Frede, Thiago Gasparino, Dude, Teles, Chapinha, Diego, Lúcio, Marcelinho, Ciel, Tiago Messias, Helinho, Alisson, Alexandre Henrique, Wendes, Bibi e Sandro Hiroshi.



A ausência de Souza, de certa forma, era previsível. O jogador segue aprimorando a parte física - mais ainda depois do que sentiu nos minutos que participou no clássico contra o ABC: após a partida, indagado por radialistas sobre sua atuação, o craque respondeu que se sentiu um pouco "pesado", até por conta do tempo distante dos gramados, recuperando-se de contusões.



América x Santa Cruz terá lugar no estádio Machadão, às 17h, e vale o terceiro lugar do turno - no momento a posição é do Santa Cruz, com 8 pontos (e pode chegar a 11) enquanto o América está em quarto, um ponto atrás (podendo chegar a 10 pontos).