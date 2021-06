Senadores sugerem medidas para amenizar efeitos da redução do FPM Audiência pública na CAE do Senado apresenta sugestões dos senadores para aliviar a situação das prefeituras

Durante audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) que debate os efeitos da redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) sugeriu a constituição de uma comissão no âmbito do Executivo para desvendar o que ele considera "verdadeira caixa-preta" da dívida previdenciária dos municípios.



O senador Antonio Carlos Junior (DEM-BA) apontou a necessidade de rediscussão do pacto federativo para que haja uma nova repartição de receitas e encargos. Sem isso, disse ele, "fica absolutamente impossível qualquer reforma tributária que tenha sucesso".



A senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) propôs a adoção de medidas emergenciais para ajudar os municípios que tiveram queda de arrecadação com as isenções fiscais concedidas pelo governo federal. Entre as propostas da senadora está a suspensão imediata, por 120 dias, da cobrança das dívidas dos municípios com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).