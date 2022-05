Juventude, mesmo sem técnico, treina visando bater o ABC em casa

Juventude-RS Os treinos visando o jogo contra o ABC vêm se desenrolando desde o comecinho da semana.

Por putro lado, o alvinerde gaúcho está de técnico novo. A derrota para o "desconhecido" Duque de Caxias-RS no último fim de semana foi esportivamente fatal para o então técnico Gilmar Iser - que acabou trocado por Zé Teodoro, que ultimamente estava no Ceará-CE e dirigiu o próprio Juventude em 2001. Zé Teodoro será apresentado hoje à tarde; enquanto isso, o preparador físico Márcio Corrêa atua como interino.O principal desfalque para o jogo deste sábado (23) é o lateral esquerdo Mineiro, suspenso. Além dele, o volante Renan - se recuperando de uma inflamação no púbis - e o atacnate Zé Carlos - fazendo atividades especiais de musculatura - também estão fora.Por outro lado, está aberta a possibilidade de alguns atletas que estão no Departamento Médico serem liberados para o jogo - é o caso do atacante Ivo, que já está fazendo treinos físicos.