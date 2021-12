Gripe suína não afeta procura por viagens para o exterior Apesar do clima de tranquilidade, passageiros buscam informações antes de viajar.

A procura dos turistas do Rio Grande do Norte pelo México é praticamente nula. Quando ocorre é através de uma viagem para os Estados Unidos com parada naquele país. Os cruzeiros são um bom exemplo disso.



Grande parte dos turistas chega ao México pelas águas do Caribe. Segundo Mirela Meirelles, da agencia Arituba, apesar da repercussão da gripe suína no Brasil e no mundo, as viagens não estão sendo afetadas aqui no estado.



“As agências não têm recebido nenhuma recomendação das operadoras sobre a doença. Não tivemos desistência em nossos pacotes. O que está havendo é que as pessoas estão perguntando sobre os cuidados que devem tomar. Na próxima semana partiremos com um grupo de 60 pessoas para Israel e Espanha, locais onde existem casos confirmados da doença”, disse Mirela.



O alerta mundial também não afetou o grupo que está com viagem marcada para Disney, nos Estados Unidos, no mês de junho. “Está tudo tranquilo”, acrescentou.



No Brasil, o visto para o México é obtido apenas no Rio de Janeiro. Mirela acredita que essa necessidade de obtenção do visto se dá para dificultar que turistas que viajam para aquele país ingressem ilegalmente nos Estados Unidos.



Orientações



Enquanto isso, a Associação Brasileira de Agencias de Viagens (ABAV) e a Associação das Operadoras de Turismo (Braztoa) enviaram para a seccional da ABAV aqui no estado um comunicado com orientações sobre os cuidados com a gripe suína que devem ser repassadas para os passageiros com viagem marcada para o México.



Segundo as orientações, o passageiro deve usar máscaras cirúrgicas descartáveis; lavar as mãos frequentemente com água e sabão; evitar lugares com concentração de pessoas; não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal; tomar vitamina C e D, e consumir frutas e verduras da época.



Para os passageiros que decidirem alterar a data de viagem, as companhias aéreas mexicanas estão permitindo a remarcação dos bilhetes dentro do prazo de sazonalidade e algumas regras sem cobrança de penalidades.



Para os casos de cancelamento e reembolso, as companhias estão cobrando a devida penalidade. Tanto a ABAV quanto a Braztoa, entretanto, estão empenhadas em modificar esta decisão junto às companhias aéreas e à ANAC.



Para outros destinos que não o México não existem isenções na cobrança de penalidade tanto por modificação de data como por cancelamento.