Alta umidade no ar aumenta sensação de calor em Natal

Calor. É só no que se fala pelas ruas de Natal. Mas apesar disso, as temperaturas médias de março marcam como normais para o período, em torno de 25ºC e 30ºC, segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn). A melhor explicação para a sensação de calor é a alta umidade presente na região.De acordo com o meteorologista Uelinton Pinheiro, a umidade da atmosfera está com uma média de 75%.“A umidade associada a altas temperaturas fazem com a que a sensação de calor seja ainda maior, provocando suor nas pessoas”, explicou.Acompanhe a previsão do tempo na área de Serviços doO mês é de estiagem no estado, apesar de o inverno já ter começado oficialmente em algumas microrregiões potiguares. "Mas mesmo com o sol que faz nas últimas semanas, a média das chuvas desde janeiro está acima do esperado na região litorânea do mapa", explica Pinheiro.No interior do estado, a trégua é mais acentuada. “Os meses de janeiro e fevereiro ficaram acima de seus valores normais. Mas em março algumas cidades do alto e médio oeste choveu menos que o normal”, completou o meteorologista.“O principal período chuvoso no litoral e em parte do agreste é de abril a agosto, mas no mês de fevereiro já começa a haver precipitações”, disse o especialista.“Já no semiárido, o inverno vai até maio”, informou.