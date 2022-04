Internacional e Vitória dividem liderança da Série A

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Internacional 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00% 2 Vitória 6 2 2 0 0 3 0 3 100,00% 3 Náutico 4 2 1 1 0 5 3 2 66,67% 4 Santo André 4 2 1 1 0 5 3 2 66,67% 5 Atlético-MG 4 2 1 1 0 4 3 1 66,67% 6 Fluminense 4 2 1 1 0 1 0 1 66,67% 7 Cruzeiro 3 2 1 0 1 2 2 0 50,00% 8 Palmeiras 3 2 1 0 1 2 3 -1 50,00% 9 Goiás 2 2 0 2 0 6 6 0 33,33% 10 Santos 2 2 0 2 0 4 4 0 33,33% 11 Avaí 2 2 0 2 0 2 2 0 33,33% 12 Barueri 2 2 0 2 0 1 1 0 33,33% 13 Botafogo 2 2 0 2 0 1 1 0 33,33% 14 Grêmio 1 2 0 1 1 2 3 -1 16,67% 15 São Paulo 1 2 0 1 1 2 3 -1 16,67% 16 Sport 1 2 0 1 1 1 2 -1 16,67% 17 Corinthians 1 2 0 1 1 0 1 -1 16,67% 18 Atlético-PR 1 2 0 1 1 2 4 -2 16,67% 19 Flamengo 1 2 0 1 1 0 2 -2 16,67% 20 Coritiba 0 2 0 0 2 3 6 -3 0,00%

Estatísticas

Últimos jogos

Próximos jgoos

Artilharia

Após a segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Internacional e o Vitória estão dividindo a liderança - com 6 pontos cada, empatados também no número de vitórias (2), saldo de gols (3) e gols pró (3). A relação dos quatro primeiros ainda conta com Náutico e Santo André - esta última a equipe paulista melhor posicionada.Falando especificamente nos paulistas, depois do Santo André vem o Palmeiras (em 8ª), o Barueri (em 12º), o São Paulo (15º) e o Corinthians (neste momento em 17º). Quanto aos times cariocas, o Fluminense é o melhor colcoado, em sexto (depois vem o Botafogo, em 13º, e o Flamengo em 19º). E já que se mencionou o penúltimo colocado, o lanterna da Série A é o Coritiba, único time que ainda não pontuou.Eis os números:49 gols20 jogos2,45 gols/jogo2ª rodada16.05Coritiba 2 x 4 Santo AndréAtlético-MG 2 x 1 GrêmioFlamengo 0 x 0 Avaí17.05Santos 3 x 3 GoiásSão Paulo 2 x 2 Atlético-PRBarueri 0 x 0 FluminenseInternacional 2 x 0 PalmeirasBotafogo 0 x 0 CorinthiansVitória 1 x 0 SportNáutico 2 x 0 Cruzeiro3ª rodada23.05Corinthians x BarueriCruzeiro x VitóriaGoiás x Internacional24.05Atlético-PR x NáuticoGrêmio x BotafogoFluminense x SantosPalmeiras x São PauloSanto André x FlamengoSport x Atlético-MGAvaí x Coritiba2 golsCarlinhos Bala (Náutico)Felipe (Goiás)Marcelinho Paraíba (Coritiba)Rafael Santos (Atlético-PR)