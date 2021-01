Para Fátima Bezerra, Norte e Nordeste devem ser compensados pela isenção de IPI

Luana Ferreira Fátima Bezerra: convite a Zezéu Ribeiro para participar de encontro com Mantega.

“Quem sofre com a isenção do IPI somos nós porque não somos industrializados”, explicou a deputada durante a reunião da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn), que contou com todos da bancada federal potiguar, menos o deputado João Maia (PR).Além do recebimento do imposto, Fátima Bezerra defendeu a agilização das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o não contingenciamento das emendas coletivas de 2009.Ela disse que entrará com um requerimento junto à Mesa da Câmara, a exemplo de Garibaldi Filho no Senado, para criar um Comissão Especial a fim de estudar soluções para a crise de arrecadação dos municípios brasileiros.Durante a reunião da Femurn, ela ligou para o deputado federal Zezéu Ribeiro (PT-BA), coordenador da Frente Parlamentar do Nordeste na Câmara, e o convidou para participar da audiência que deputados e senadores da região terão essa semana com o ministro da Fazenda, Guido Mantega.