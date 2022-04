DoSol recebe hoje sete bandas As apresentações começam às 16h no DoSol Rock Bar.

O sábado (16) no DoSol RockBar começa com as apresentações das bandas pernambucanas Nuda e Profiterolis, que lança seu novo CD, a partir das 16h.



Mais tarde, a paritr das 21h, quem sobe ao palco da casa são as bandas Expose Your Hate, Berzerkers, Nightunter, Comando Etílico e Calabouço. A é noite intitulada The Ripper Fest.



A entrada do primeiro tempo custa R$ 5 e a da última festa, R$ 10, no local.