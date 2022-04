Maisla Mariana é enterrada em São Gonçalo Menina de 11 anos foi brutalmente assassinada na última terça-feira.

Acabou de ser sepultado o corpo da menina Maisla Mariana, no cemitério de Santo Antônio, distrito de São Gonçalo do Amarante.



A menina de 11 anos foi brutalmente assassinada na última terça-feira.



O corpo foi encontrado esquartejado na manhã da quarta.



O principal suspeito do crime, Osvaldo Pereira, foi preso na tarde de ontem (14), na Redinha.