Jornal de Curitiba aponta Natal como sede da Copa do Mundo de 2014 Segundo o jornal curitibano, Ricardo Teixeira teria feito afirmação em uma reunião de arquitetos; as quatro candidaturas do Nordeste estariam garantidas.

Matéria publicada no jornal curitibano Gazeta do Povo dá como certa a candidatura de Curitiba e todas as quatro candidaturas do Nordeste - Natal, Salvador, Fortaleza e Recife.



A notícia foi passada ao jornal por um arquiteto que teria participado de reunião com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. A assessoria da entidade nega, é claro.



O anúncio oficial ocorre dia 31 de maio, nas Bahamas, mas cresce a cada dia confiança de que a capital potiguar está mesmo entre as escolhidas.



Ricardo Teixeira confirma Curitiba na relação das 12 subsedes do Mundial



Informalmente, presidente da CBF diz a arquitetos que única indefinição está na sede amazônica da Copa no Brasil





Curitiba será subsede da Copa do Mundo de 2014. A informação teria vindo do presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O dirigente teria admitido, informalmente, em um encontro com arquitetos na última segunda-feira, que a Fifa já definiu 11 do total de 12 subsedes do Mundial no Brasil. Curitiba compõe a relação final, e a única dúvida giraria em torno da cidade da Amazônia que receberá o evento. Belém e Manaus brigam por esta indicação, cuja confirmação oficial virá no dia 31 de maio, nas Bahamas.



A informação foi prestada por um arquiteto ligado ao Sindicato da Arquitetura e Engenharia (Sinaenco) ao portal Copa 2014. O arquiteto, que prefere não se identificar, esteve neste encontro privado com Teixeira e outros profissionais da área.





Por intermédio da sua assessoria de comunicação, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou que o presidente Ricardo Teixeira tenha tido qualquer reunião com arquitetos ou ainda dado declarações que indicavam as cidades que receberão a Copa de 2014. De acordo com o diretor de comunicação, Rodrigo Paiva, a suposta declaração do dirigente não passa de especulação.



“O presidente esteve na sede da CBF nos últimos dois dias e só recebeu políticos. Não ocorreu nenhum encontro com arquitetos. As pessoas pensam que a CBF exerce alguma influência nesta decisão porque elas querem. É a Fifa quem vai dizer, no dia 31, quais cidades serão escolhidas. Estamos dizendo isso há meses, não tem sentido atribuir a ele estas declarações”, afirmou Paiva, por telefone, à Gazeta do Povo.



Ricardo Teixeira embarcou na noite de terça-feira para as Bahamas, e é lá que o presidente da CBF deverá ter acesso à lista final. “É óbvio que o presidente saberá quais serão as cidades antes dos outros, mas não tem nada até agora”, finalizou.



Oficialmente, a CBF afirma que não existe nenhuma confirmação por parte da Fifa, contudo a perspectiva é que Curitiba e Porto Alegre representem a região Sul na Copa de 2014. No Nordeste todas as candidaturas – Fortaleza, Natal, Recife e Salvador – foram selecionadas.



Já no Centro-Oeste a cidade de Cuiabá teria vencido a disputa com Campo Grande como a representante do Pantanal no Mundial, enquanto a lista é completada com Brasília (provável palco da abertura), Rio de Janeiro (palco da final), São Paulo e Belo Horizonte.



“É fato que o presidente Ricardo Teixeira repassou esta informação de que apenas na Amazônia existe uma indefinição. O restante das subsedes, segundo ele, a Fifa já teria definido”, confirmou o assessor do Sinaenco, Rodrigo Prada, que teve contato com a fonte destas revelações.



Na terça-feira (19), o prefeito de Curitiba, Beto Richa, também esteve reunido com Ricardo Teixeira e retornou à cidade otimista com o encontro. No entanto, Richa repassou a notícia de que Ricardo Teixeira não confirmou se Curitiba estaria entre as subsedes escolhidas para a Copa de 2014.



Programação para o anúncio da Fifa está definida



Os principais dirigentes do futebol mundial estarão em Nassau, nas Bahamas, para o 59º Congresso da Fifa, evento que irá debater entre os dias 2 e 3 de junho vários temas ligados do futebol. Entretanto, o presidente da entidade, Joseph Blatter, virá a público no dia 31 de maio para confirmar de maneira oficial as 12 subsedes da Copa de 2014. O anúncio, previamente anunciado para o dia 20 de março, acabou adiado para que a Fifa fizesse uma análise mais aprofundadas de todas as 17 candidaturas.



O anúncio deverá ocorrer após a coletiva do Comitê Executivo da Fifa, marcada para as 15h (horário de Brasília). A entidade já adiantou que a confirmação das subsedes não terá espaço para celebrações dos dirigentes brasileiros que estiverem acompanhando o evento. O vice-governador do Paraná e presidente do Comitê Executivo para Assuntos da Copa, Orlando Pessuti, estará presente no evento.