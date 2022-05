Tributação: prefeituras do RN recebem orientações da Receita

Fotos: Marília Rocha

No primeiro dia, as palestras têm foco nos regimes tributários, como o Simples Nacional e obrigações do PASEP das prefeituras, seguidos da discussão sobre corrupção e responsabilidades do poder público.O evento é uma parceria da Receita Federal com a Federação dos Municipios do Rio Grande do Norte (Femurn), com participação de mais de 100 prefeitos e secretários municipais das regiões do Estado.A proposta da Superintendência Regional da Receita Federal no Rio Grande do Norte é levar conhecimento integrado entre os responsáveis pelo poder público sobre Simples Nacional, IPI, PASEP, obrigações previdenciárias, ITR, implementação de controles internos e convênios, facilitando o processo tributário dos municípios.Outro tema abordado é a obtenção de recursos federais, com as informações da nova legislação e como disponibilizar informações no portal de convênios, além da educação fiscal aliada à gestão municipal.O evento continua amanhã, das 8h às 18h, no Praiamar Hotel.