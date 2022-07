Semsur esclarece situação dos cemitérios públicos Secretário-adjunto explicou que a secretaria não comercializa espaços públicos.

Na tarde desta segunda-feira (25), o secretário-adjunto da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Thiago Trindade, esclareceu os pontos levantados pelo portal de notícias com relação ao estado dos cemitérios públicos de Natal.



Dentre as principais denúncias da reportagem, estava a venda superfaturada do terreno onde são instalados os jazigos. Em alguns casos, o valor real de R$ 115 chegava a R$ 500.



O secretário-adjunto explicou que a Semsur não comercializa os espaços, mas alguns particulares que detém o direito de concessão ajustam o preço a um valor que consideram justo. Trindade explicou que não é a primeira vez que a informação de comercialização de terrenos chega à Secretaria.



A segurança dos túmulos é outra preocupação. Muitos deles apresentam sinais de vandalismo como a retirada de peças de bronze, que em alguns casos chega quebrar o tampo. Apesar das dificuldades enfrentadas, a Semsur descartou que todos os cemitérios públicos sejam contemplados com reformas.



Dos nove cemitérios, apenas dois serão reformados em 2009, como é o caso do de Ponta Negra e do Bom Pastor 1. O fechamento do orçamento para esse ano foi o principal motivo da impossibilidade das melhorias nos demais espaços. Thiago Trindade explicou que o processo de licitação já se encontra em andamento e pode sofrer uma mudança com cemitério da zona Sul dando lugar à reforma do Bom Pastor II.



“O maior desafio dos cemitérios é regularizar a situação de superlotação, de segurança e de estrutura, mas o orçamento abreviado para este ano, programado pela gestão anterior, nos impede de realizar a reforma dos outros”, disse o secretário-adjunto.



“As reformas dos espaços seriam nas calçadas, muros e na melhoria da segurança. Para isso, a iluminação seria necessária, mas essa questão seria de mais fácil resolução”. A data para a entrega dos prédios reformados foi marcada para o dia dois de novembro, Dia de Finados, data simbólica e razoável de acordo com a Semsur.



Em um levantamento feito pela Semsur, dos nove espaços avaliados, oito se encontram em funcionamento e um em fase de licenciamento, que é o caso do Planalto. Em visita a São Paulo, Thiago Trindade explicou que buscou alternativas para desinflar a capacidade dos cemitérios. “Natal é uma cidade ótima para se viver e péssima para morrer”, disse.



Uma das saídas encontradas foi a remoção dos restos mortais a um ossário, gerando assim uma nova vaga em um menor tempo. "Outra solução seria o investimento nos fornos crematórios, mas essa proposição esbarraria na questão cultural", explicou.