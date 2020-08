Para Wilma, obra do São Francisco é redenção do povo nordestino

Vlademir Alexandre Wilma: “Muitos presidentes falaram, mas foi com Lula, que é nordestino, que a obra começou”

“Muitos presidentes falaram, mas foi com Lula, que é nordestino, que a obra começou”, disse, acrescentando que vai trabalhar para viabilizar o projeto no Rio Grande do Norte.“Assim que recebermos o projeto, vamos estudar, junto com o Instituto de Águas do Rio Grande do Norte e o Ministério da Integração Nacional, para dar andamento à execução das obras".De acordo com o projeto, a região do Semi-Árido potiguar ganhará dois grandes canais. “Espero que o próximo governante dê continuidade à construção dessas obras, que não serão concluídas na minha gestão".Wilma de Faria participa neste momento do encontro da União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale), que está sendo realizado na Assembleia Legislativa.