Costureira é encontrada enforcada em árvore Francisca Neta de Assis, 32 anos, foi assassinada e teve corpo pendurado por um cinto.

O corpo da costureira Francisca Neta de Assis, 32 anos, foi encontrado pendurado por um cinto numa árvore na manhã de domingo (17) nas proximidades do quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Construção, em Caicó.



Segundo constataram os policiais civis que estiveram no local, a mulher foi espancada, morta e arrastada até a árvore, onde foi amarrada pelo pescoço com o cinto dela. A morte por suicídio foi prontamente descartada.



O corpo da costureira foi removido para o Itep de Caicó. A polícia ainda não revelou a linha de investigação a ser seguida e se já há algum suspeito do assassinato.